Feijão tropeiro será incluído no cardápio de escolas de Volta Redonda

Alimentação atende as necessidades nutricionais de cada faixa etária e, antes de ser introduzida no dia a dia dos alunos, no mês que vem, passou por um teste de aceitabilidade

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, por meio do setor de Alimentação Escolar, vai incluir a partir do mês que vem o feijão tropeiro no cardápio da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. A novidade atende as necessidades nutricionais de cada faixa etária e, antes de ser introduzida no dia a dia dos alunos, passou por um teste de aceitabilidade em três unidades escolares.

O prato teve 91,62% de aceitação e consequentemente fará parte da alimentação dos alunos. O teste contou com a participação de 411 estudantes, que foram acompanhados pela equipe do setor de Alimentação Escolar, o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e a direção de cada unidade escolar.

“O teste de aceitabilidade é um importante instrumento de avaliação da qualidade do serviço prestado pela empresa de Alimentação Escolar contratada, evitando ainda o desperdício de recursos públicos na compra de gêneros alimentícios rejeitados. O cardápio servido nas escolas leva em consideração os valores nutricionais; a refeição é composta por alimentos com proteína, cereais, verduras, legumes, uma fruta ou suco”, enfatizou a coordenadora da Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino, Andrea Silva de Carvalho.

Cardápio individualizado

A SME também oferece refeições individualizadas na merenda escolar para alunos com algum tipo de restrição alimentar. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino tem 35 mil estudantes, sendo que 11% possuem alguma restrição, que podem ser ocasionadas por alergias, intolerâncias alimentares ou por doenças metabólicas. A alimentação escolar desses alunos é adaptada conforme a necessidade apresentada nos laudos médicos durante a matrícula, ou atualização de dados à direção escolar.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, destacou que a alimentação é um importante fator no desenvolvimento e aprendizado dos alunos.

“Sabemos o quanto a alimentação nas escolas é importante para as nossas crianças e jovens, porque bem alimentadas elas conseguem ter um melhor aprendizado. Por isso buscamos oferecer uma merenda com qualidade, diversificada, rica em nutrientes e, principalmente, saborosa. Temos realizado pesquisas que mostram um alto grau de satisfação com a alimentação nas escolas e a nossa expectativa é melhorar cada vez mais”, disse Sodré.

O prefeito Antonio Francisco Neto também celebrou a aprovação do preparo e fornecimento da alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino.

“Antes tínhamos sérios problemas com a antiga fornecedora da merenda, mudamos e hoje celebramos um alto grau de satisfação das crianças, diretores e professores, com alimentos de excelente qualidade. Com isso, estamos buscando melhorar as condições de aprendizado dos nossos alunos. Sabemos que ainda há muito para ser feito, mas temos avançado e trabalhado muito para oferecer sempre o melhor”, disse Neto. Fotos: Divulgação/PMVR.