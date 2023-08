Condutor e o veículo foram encaminhados a 93ª Delegacia de Polícia Civil

A Equipe de Operações da Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop) flagrou mais uma motocicleta sem placa na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro. Um homem de 25 anos, morador do bairro, e o veículo foram conduzidos a 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado, para as medidas cabíveis, onde o veículo permaneceu apreendido. O flagrante ocorreu na noite dessa segunda-feira (28).

Os agentes estavam fazendo o policiamento noturno no bairro quando tiveram a atenção voltada para a motocicleta estacionada na via, sem a placa de identificação. No momento em que estava pesquisando sobre a situação do veículo, um homem informou ser o dono, dizendo que a placa havia caído.

“A equipe está de parabéns, retirando das ruas mais uma motocicleta irregular. Não podemos ignorar os veículos sem a placa de identificação, ato que, a partir da lei 4.562/23, passou a ser crime e precisa que seja analisado pela Polícia Civil”, explicou o secretário da Semop, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

