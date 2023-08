Policiais militares encontraram na noite de quarta-feira, dia 30, duas câmeras de monitoramento instaladas pela prefeitura no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

As câmeras que foram instaladas no bairro foram encontradas próximo ao campo de futebol do mesmo bairro, que fica perto da Avenida Presidente Kennedy.

As câmeras furtadas foram instaladas recentemente, na expansão do programa “Cidade Monitorada”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Ao todo, são cerca de 700 unidades espalhadas por toda a cidade. As imagens captadas por elas são monitoradas pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que funciona na Ilha São João. Foto: Polícia Militar