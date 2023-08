Policiais prendem suspeito de homicídio em Paraty

Policiais civis e militares prenderam na quinta-feira, dia 31, um homem, de 23 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio em Paraty.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Além dele, a Justiça determinou a prisão de outros dois suspeitos de envolvimento no caso.

De acordo com o delegado de Paraty, Marcello Russo, o preso é investigado por participação no assassinato de Thainã de Souza Senna. O crime foi no dia 10 de junho deste ano, no bairro Portão de Ferro. A vítima foi morta a tiros. (Foto: Polícia Civil)