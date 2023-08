Suspeito de pedofilia é preso em Paraty pela Polícia Federal

Polícia Federal prende suspeito de pedofilia em Paraty

Policiais federais de Angra dos Reis cumpriram na manhã desta quinta-feira, dia 31, um investigado por abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, em Paraty.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Federal de Angra dos Reis. De acordo com as investigações – iniciadas pela própria delegacia –, as ações do investigado estão relacionadas ao abuso sexual infanto-juvenil e as suspeitas são de que ele teria armazenado vídeos e fotos de sexo envolvendo crianças e adolescentes.

Durante a ação, os policiais apreenderam equipamentos de informática que serão analisados pelo Setor de Perícias da Polícia Federal. De acordo com a PF, o homem responderá por armazenar imagens com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes, crime previsto no artigo 241-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), com pena prevista de quatro anos de prisão. (Foto: Polícia Federal)