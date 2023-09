O Clubinho Sider, é direcionado ao público mirim, a cada fim de semana uma atividade diferente em que os pequenos podem se divertir com jogos e oficinas variadas. No mês de setembro, as atividades são voltadas para trabalhos manuais e artísticos para estimular a criatividade. As atividades gratuitas acontecem de 15 às 19h, no 2º piso.

As brincadeiras começam no dia 02/09 com Oficina de Pintura em Gesso. No dia 09/09, a programação é confeccionar brinquedos recicláveis e no dia 16/09, a brincadeira é Oficina de Boneco Ecológico. Já no dia 23/09 tem Pinturinha Artística e, para fechar o mês, no dia 30/09, tem Ateliê de Bijuteria e Chaveiro. Lembrando que existe um limite de crianças por turminha, são 15 por sessão. As inscrições podem ser feitas no local a partir das 15h, o evento é gratuito. Mais informações em sidershopping.com.br