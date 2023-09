Parlamentar anunciou a data da audiência pública da Alerj sobre o ‘pó preto’ em Volta Redonda e pontuou outras ações pelo meio ambiente, mobilidade urbana e serviços para a população

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) fez mais uma prestação de contas do mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) de forma on-line, através de live transmitida pelo Facebook e Instagram, na noite desta quinta-feira, dia 31. O parlamentar destacou a atuação no Sul Fluminense e em todo estado do Rio nesses primeiros oito meses de 2023 com foco nos projetos apresentados e nas ações de fiscalização, principais papéis do legislativo. “Prestar contas é um dever do político e faço isso desde que assumi o primeiro mandato no legislativo, como vereador de Volta Redonda, em 2013, e diariamente em minhas redes sociais”, afirmou Jari.

Na live, o deputado anunciou a data da audiência pública da Alerj sobre a poluição em Volta Redonda. Como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Casa, Jari vai conduzir o evento, realizado em conjunto com a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, no dia 22 de setembro (sexta-feira), às 19h, na Câmara de Vereadores de Volta Redonda. O deputado aproveitou para convidar toda população para participar da audiência pública, que visa discutir e buscar soluções para o “pó preto” emitido pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

“Reconheço a importância econômica da empresa com a geração de empregos na região, mas é necessário ter responsabilidade com o meio ambiente e com a saúde da população”, falou Jari, lembrando que elaborou, junto com o deputado estadual Carlos Minc, Projeto de Lei que determina a inclusão da medição do parâmetro de Poeira Sedimentável (PS) nos serviços de monitoramento da qualidade do ar, possibilitando a retomada do monitoramento do pó emitido pela CSN pelo INEA (Instituto Estadual do Meio Ambiente).

A audiência pública é mais um instrumento de participação popular na política, uma das marcas dos mandatos de Jari no legislativo. O principal é o projeto “Deputado na Sua Cidade”, versão ampliada do “Vereador no Seu Bairro”, realizado durante os mandatos na Câmara de Volta Redonda. “Em oito meses, estive em 14 municípios do Sul Fluminense em quase 30 edições do projeto realizadas”, contou o deputado, afirmando que são as demandas que escuta dos moradores que norteiam as ações dele na Alerj.

Destaques do mandato 2023

MEIO AMBIENTE – Jari destacou mais um projeto pelo meio ambiente, para garantir ações de preservação do Rio Paraíba do Sul. O projeto determina que os valores das multas do INEA aplicadas PELO INEA na região da bacia de Rio Paraíba do Sul terão que ser aplicados em projetos para recuperação e conservação do Rio Paraíba do Sul.

DEFESA DA PESSOA IDOSA – Outro destaque é o projeto do Passe Livre para maiores de 60 anos em metrô, trens e transportes hidroviários como as barcas no Estado do Rio aprovado por unanimidade na Alerj.

VISTORIA DOS SISTEMAS DE GÁS ENCANADO – O deputado também tem projeto que procura romper com o cartel de empresas que tem autorização para realizar vistoria nos sistemas de gás domiciliares, comerciais e industriais, permitindo que seja feita por pessoas físicas, engenheiros e técnicos, devidamente habilitados e registrados nos conselhos de sua categoria.

DIPLOMA DOM WALDIR CALHEIROS – Jari criou o “Diploma Dom Waldyr Calheiros”, no ano do seu centenário, a ser entregue a cada um que esteve ombro a ombro na caminhada com o Bispo, conhecido pelo engajamento nas lutas sociais.

CULTURA NO SUL FLUMINENSE – E como membro da Comissão de Cultura da Alerj, fez projetos que concedem o título de Patrimônio Cultural Imaterial à Feira Livre de Volta Redonda, ao Grupo Jongo Pinheiral, à Fanfarra de Ex-alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras e ao Memorial 9 de Novembro, que fica na Praça Juarez Antunes, em Volta Redonda.

PERÍCIAS MÉDICAS – O deputado ainda lembrou ações junto ao Detran-RJ, que assumiu o compromisso de retomar as perícias médicas no interior do estado. O atendimento será feito por convênio com a Secretaria de Estado de Saúde para que suas unidades passem a realizar as perícias no interior.

RODOVIAS – Conseguiu junto ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), em Brasília, contrato emergencial para manutenção da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda; além da promessa de solução para o trecho da BR-393, próximo ao bairro 9 de Abril. E está em contato permanente com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para garantir reforma e manutenção nas rodovias que cortam o Sul Fluminense.

TRANSPORTE PÚBLICO – E lembrou da luta por melhorias no transporte intermunicipal. Além de cobrar do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários) mais fiscalização do serviço, Jari quer a licitação das linhas do transporte intermunicipal no Sul Fluminense, determinada pela Justiça. scom/Deputado Jari Oliveira