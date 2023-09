Saúde de Volta Redonda promove ação sobre aleitamento materno no Zoo-V

‘Mamaço’ visa motivar e esclarecer sobre a importância da amamentação

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará neste domingo, 3, um “Mamaço”, das 09h às 12h, no Zoológico Municipal (Zoo-VR). A atividade encerra a programação do ‘Agosto Dourado’, mês de conscientização da importância do aleitamento materno. O objetivo do encontro é motivar e esclarecer sobre a importância da amamentação, além de mostrar como a amamentação promove a qualidade de vida das crianças.

O evento gratuito contará com a presença de profissionais da Área Técnica de Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde da Mulher, com a enfermeira Isabela Fudsaki; da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan), com a nutricionista Natália Vicente Ferese; e contará com o apoio da equipe da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Volta Grande.

Entre os temas abordados estão a importância do aleitamento materno, motivação da rede de apoio das famílias, além de informações e esclarecimentos de dúvidas a todo público presente no dia.

Segundo a coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e do Adolescente, Jussara Moreira, a amamentação é um dos melhores investimentos, hoje e sempre.

“Ações de incentivo ao aleitamento materno são trabalhadas pelas equipes de Saúde em Volta Redonda, durante o ano todo. Devemos empoderar, proteger, promover e incentivar o aleitamento exclusivo. Durante o ‘Agosto Dourado’, intensificamos essas ações. A iniciativa visa dar visibilidade e destacar a importância da amamentação, além de incentivar a trabalhar o tema na prática”, falou Jussara.

De acordo com a pediatra matriciadora da secretaria de Saúde, Franciane Emanuelle Pacheco, o ‘Agosto Dourado’ celebrou o mês do aleitamento materno. A cor dourada nos remete ao padrão ouro do leite materno.

“Aumentar as taxas de amamentação pode salvar a vida de muitas crianças com menos de 6 meses de idade. Com essa ação que será realizada no Zoológico Municipal procuramos nos aproximar e incentivar cada vez mais essa prática tão maravilhosa e que faz tão bem, tanto para as mamães quanto para os bebês”, disse a médica.

*O leite materno*

De acordo com o Ministério da Saúde, o leite materno é capaz de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos, reduz o risco de desenvolvimento de hipertensão, colesterol alto, diabetes, sobrepeso e obesidade na vida adulta, e protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias. E para a mulher, pesquisas indicam que o ato de amamentar atua diminuindo as chances de desenvolvimento dos cânceres de mama e de ovário.

*Banco de Leite Humano*

Volta Redonda possui o único Banco de Leite Humano da região Sul Fluminense. O banco é um serviço da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Saúde, para captação de leite humano, pasteurização e doação aos bebês prematuros e de baixo peso atendidos pela UTI Neonatal e UI (Unidade Intermediária) da maternidade do Hospital São João Batista (HSJB). O local funciona há mais de 21 anos e garante a segurança alimentar desses bebês, reduzindo, através deste projeto, a mortalidade infantil.

Para se tornar uma doadora de leite humano basta entrar em contato pelo telefone do hospital: (24) 3339-4242, ramal 248 (Banco de Leite Humano), das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, para fazer o cadastro. A mãe precisa fornecer cópia dos exames do pré-natal, junto com as anotações das consultas realizadas. Estão aptas a doar as mães que foram aprovadas pela médica neonatologista do banco de leite e que estejam amamentando.

Quando a mãe é considerada apta para a doação, ela é adicionada a um grupo de WhatsApp. Através deste canal de comunicação são passadas todas as orientações sobre a coleta e armazenamento do leite humano e, na semana seguinte, a equipe do banco de leite vai até a residência da doadora para recolher a primeira doação, que passa a ser semanal.

