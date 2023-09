Projeto é realizado através da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR, CDL-VR e Sicomércio

Neste domingo, dia 3, o centro comercial da Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, vai abrigar a 5ª edição da “Rua de Compras” em 2023. O projeto, que acontece das 8h às 16h, é realizado através da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, a Associação Comercial, Industrial e Agropastoril (Aciap-VR), Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR).

Com o objetivo de fomentar o comércio local, a população poderá aproveitar as promoções oferecidas pelos lojistas, além de ações sociais, esporte, lazer, cultura, gastronomia e outros serviços disponíveis gratuitamente. A avenida vai abrigar também uma praça de alimentação com foodtrucks, brinquedos grátis para a criançada e atendimentos em saúde com aferições de pressão arterial e outros, além de orientações para o combate à dengue, zika e chikungunya.

Quem passar pelo local poderá conferir também a exposição de motos e carros antigos, a tradicional Feira de Artesanato, atrações musicais, além da distribuição de pipoca. A abertura dessa edição será com a apresentação da Banda e do Coral Municipal de Volta Redonda, a partir das 10h. A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) vai atuar durante todo o dia orientando motoristas e garantindo a segurança.

As secretarias de Saúde (SMS) e de Ação Comunitária (Smac), além da Guarda Municipal, participam da atividade. O evento contará ainda com uma barraca do Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional) com arrecadação de alimentos.

Alterações no trânsito

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) têm o planejamento de segurança pronto para o evento.

As empresas concessionárias do transporte coletivo de passageiros e do transporte individual (táxi) já foram notificadas sobre a realização do evento. Foram notificadas a viações Elite, Pinheiral e Cidade do Aço; o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Volta Redonda e um permissionário de cada ponto de táxi que fica na Avenida Amaral Peixoto e no entorno dela.

As empresas de ônibus deverão desviar o itinerário das linhas que passam na Avenida Amaral Peixoto. O desvio será pela Rua Piauí e depois pela Avenida Getúlio Vargas, tanto para quem vem da Avenida Coronel Camilo de Assis Pereira, como pela Avenida Capitão Benedito Lopes Bragança.

Os taxistas dos pontos 05, 06 e 07 não poderão ficar na avenida, utilizando a Rua Gustavo Lira, enquanto os taxistas dos pontos 03, 08 e 21 deverão entrar e sair pela mesma rua, durante o período do evento.

Próxima edição – Encerrando o calendário de 2023 da ‘Rua de Compras’, o bairro Aterrado receberá o evento no mês de outubro. Foto de arquivo – Secom/PMVR.