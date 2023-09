Praça Nei do Vale fica na rua principal do bairro e recebe pessoas de todas as idades

Crianças, adultos e idosos se reuniram na noite dessa sexta-feira, 1º de setembro, na Praça Vereador Nei Alves do Vale, no bairro São João, em Volta Redonda, para a cerimônia de entrega da área de lazer totalmente reformada. O espaço, na rua principal do bairro, é ponto de encontro dos moradores e também para quem trabalha no comércio local.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, lembrou que a Praça Nei do Vale é mais uma área de lazer reformada que a Prefeitura de Volta Redonda entrega aos moradores.

“A revitalização das áreas de lazer é parte importante da reconstrução da cidade que iniciou em 2021 com o retorno do prefeito Antonio Francisco Neto à prefeitura. As áreas de convivência públicas são tradição local e precisam oferecer conforto e segurança aos moradores”, falou Poliana.

No local foram feitas limpeza, pintura, reforma dos meios fios e calçadas; revitalização das mesas, assentos e bancos; tratamento paisagístico; e manutenção no parque infantil com a pintura de jogo de “Amarelinha” e instalação de aparelhos de ginástica.

O prefeito Neto esteve na praça e afirmou que tem grande carinho pelo bairro São João. “A praça ficou muito bonita e segura com a poda das árvores e o investimento em iluminação. Espero que os moradores aproveitem a área de convivência”, disse o prefeito, lembrando que hoje há cerca de 400 obras em andamento no município, um investimento em torno dos R$ 300 milhões.

Ele agradeceu ao deputado estadual Munir Neto, que conseguiu verba para pavimentação de toda cidade e à equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) que executa o serviço. “Agradeço também à família do vereador Nei do Vale, que dá nome à praça, aqui representada pelo filho, Walnei e pelos netos, por permitir a homenagem; à Câmara de Vereadores, representada pelo vereador Paulinho AP, que nos ajuda na reconstrução de Volta Redonda; e à associação de moradores do bairro, que está representada pela vice-presidente Barbra Bilote.

O deputado Munir Neto lembrou que passou a infância na São João e tem muitas lembranças boas do bairro. “É um prazer voltar aqui para entregar a reforma dessa área de lazer que marcou minha infância. Há pouco tempo, o bairro recebeu a reforma da unidade de saúde e a prefeitura ainda vai fazer mais”, avisou o deputado, lembrando que as ações do governo municipal fazem de Volta Redonda referência na Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança para outros municípios do estado. “Na Alerj, vou seguir ajudando a reconstruir Volta Redonda para que melhore ainda mais os serviços para a população”, falou Munir. Fotos Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR