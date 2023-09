Raulino de Oliveira vai sediar partida entre Fluminense e Fortaleza, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o Sistema Integrado de Segurança do Aterrado e o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) vão agir em conjunto para que o torcedor vá ao Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba, com tranquilidade para assistir ao jogo válido pelo Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Fortaleza, que será disputado neste domingo (3), às 16h.

Desde as 8h, estará interditada a Rua 558, no Jardim Paraíba, que serve como saída de emergência do estádio. A liberação da via está prevista para ocorrer às 21h.

De acordo com o comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula, “os guardas municipais vão trabalhar no controle e fluidez do trânsito, além de inspecionar o estacionamento irregular e os ambulantes ilegais, garantindo a segurança de todos”.

O ônibus da Ordem Pública, que funciona como o Ciosp Móvel (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), estará presente ao evento. O veículo, dotado de tecnologia de ponta, monitora as imagens de toda a área do evento (interna e externa) do Estádio da Cidadania.

“Queremos que todos estejam indo ao estádio com o espírito de torcer. A integração das forças de segurança ajuda a otimizar os recursos e ocupar todos os espaços do estádio, a fim de garantir a integridade física dos torcedores, e o ônibus da Ordem Pública tem também o objetivo de facilitar a ação das forças de segurança presentes ao evento”, afirmou Silvano. Foto: Arquivo-Secom/PMVR.