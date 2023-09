Ação aconteceu em sistema drive-thru, na Praça da Matriz

A Prefeitura de Barra Mansa, em parceria com o Rotary, realizou na manhã deste sábado, dia 02, a campanha ‘Descarte Solidário’. A ação aconteceu em sistema drive-thru, na Praça da Matriz, na Avenida Joaquim Leite, Centro.

O objetivo da iniciativa foi recolher eletroeletrônicos, eletrodomésticos, pilhas, baterias, lâmpadas de LED, entre outros, para fazer o descarte da forma correta.

O vice-presidente do Rotary, Marcos Vinícios Salazar, contou sobre o programa social e a ação realizada. “Implementamos esta atividade em diversas cidades dos estados do Rio e São Paulo. Aqui em Barra Mansa já é a segunda edição que realizamos e hoje conseguimos recolher mais de 20 toneladas de eletroeletrônicos. O programa tem o cunho social e o seu principal objetivo é trabalhar na conscientização das pessoas, para que possam fazer o descarte correto e assim evitar que toneladas que eletroeletrônicos vão parar em lixões”, destacou.Marcos ainda acrescentou que todo material recolhido é revendido para empresas especializadas e credenciadas. “Em seguida, esse valor é doado para a Apae e para a Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa”.A ação contou com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Sicomércio, UBM, Fogos Boom, Paróquia Sagrado Coração de Jesus e da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Vale lembrar que existe um ponto de coleta fixo na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que fica na Rua Ari Fontenele, 649, Centro.

— Fotos: Paulo Dimas