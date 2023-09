Jovem desaparecido há cerca de dois meses é encontrado na BR-101

O rapaz foi acolhido e entregue aos familiares

Policiais rodoviários federais encontraram um jovem que havia desaparecido de casa há cerca de dois meses. O rapaz é morador de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, e foi encontrado na tarde de sexta-feira, dia 1º, em Mangaratiba, na Costa Verde.

Equipes da 3ª Delegacia da PRF (Angra dos Reis) faziam patrulhamento na rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura de Mangaratiba, quando viram o rapaz sentado no acostamento em situação de vulnerabilidade. Os policiais pararam a viatura e iniciaram uma conversa com ele. O cidadão, de 19 anos, estava colaborativo e calmo, mas apresentava desgaste físico e desorientação sobre o local de moradia. Logo em seguida, foi constatado que o rapaz é morador do Cesarão, conjunto habitacional localizado em Santa Cruz. Ele foi dado como desaparecido em 25 de junho, de acordo com registro efetuado na Polícia Civil.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar suporte médico ao jovem. Inicialmente ele queria permanecer no local, mas depois de muita conversa aceitou o atendimento e foi encaminhado para o Hospital Municipal Victor Souza Breves, em Mangaratiba. Foi realizado contato com os familiares do rapaz e a mãe dele foi informada sobre o encontro do jovem desaparecido.

A ocorrência foi registrada na 165ª DP (Mangaratiba).