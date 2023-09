Menor é apreendido com fuzil após troca de tiros em Resende

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com drogas e um fuzil depois de uma troca de tiros com policiais militares, no início da tarde desta segunda-feira, dia 4, no bairro Novo Surubi, em Resende.

Ele estava em companhia de outros dois suspeitos que conseguiram fugir por uma área de mata. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local, onde foram recebidos à tiros. Houve a troca de tiros, mas ninguém ficou ferido.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende. A quantidade de drogas apreendida ainda não havia sido contabilizada. Foto: Polícia Militar