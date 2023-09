Munir visita obras da UPA Santo Agostinho e pede unidade para crianças

Deputado estadual ressalta que uma UPA infantil ficaria alinhada com o Hospital da Criança

O deputado Munir Neto (PSD) visitou nesta semana, as obras de ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho, em Volta Redonda.

De acordo com o parlamentar, as obras estão bem adiantas e a unidade deve ser entregue para a população ainda este ano. Os trabalhos são realizados com recursos do Governo do Estado e executados a partir de licitação feita pela Prefeitura de Volta Redonda.

“As obras de ampliação da UPA estão bem avançadas e vão possibilitar aumentar em mais de 45% os atendimentos médicos na unidade. A saúde de Volta Redonda ganha muito com isso. A previsão para entrega das obras é em novembro deste ano. Esse é mais um investimento da prefeitura municipal em parceria com o nosso governador Cláudio Castro”, destacou.

Além das obras de ampliação da UPA, o deputado protocolou indicação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, solicitando a implantação de uma UPA Pediátrica em Volta Redonda.

Para Munir, a UPA Pediátrica vai somar com o Hospital da Criança e ampliar os atendimentos de urgência e emergência.

“Sabemos que é grande a procura por pediatra, principalmente, em casos de urgência e emergência. O Hospital da Criança está sendo construído no Retiro e está vindo para revolucionar os atendimentos na cidade. Mas a implantação de uma UPA pediátrica, no outro lado da cidade, vai contribuir ainda mais”, concluiu.