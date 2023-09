“NÍOBE” de Fernando Mamari estreia no Teatro Gacemss

Dia 7 de setembro estreia nos cinemas o filme nacional

Em Volta Redonda haverá pré-estreia no dia 6 de setembro, no Cine GACEMSS, a partir das 19h, com exibição do filme e debate em seguida com o diretor e parte do elenco, incluindo a atriz voltarredondense Liz Maggini.

“Níobe” ficará em cartaz no Cine Gacemss, de 7 a 13 de setembro (exceto dia 9) com sessão às 19 horas. Na semana seguinte sem horário de sessão definido ainda.

O filme aborda as escalas de poder em uma sociedade em que algumas pessoas podem decidir sobre o futuro de milhares. Eventualmente, alguns indivíduos ordinários conseguem intervir nessa estrutura pré-organizada e provocar mudanças inesperadas.

Com forte apelo imagético e narrativo, o filme no estilo thriller pretende nos fazer questionar o quanto sabemos sobre as escalas mais amplas do poder.

Sinopse: Rita e outras garotas de programa são contratadas para entreter os convidados de uma reunião de negócios. A reunião, que conta com o alto escalão do poder, tem um objetivo hediondo. Nada sai como planejado e sete mulheres podem definir o futuro de um país.

Em um realismo distópico com elementos na década de 50, o filme é marcado por intrigas e traições no jogo pela conquista do poder.

No elenco destacamos a atriz voltarredondense Liz Maggini, dentre outros: Kadu Moliterno, Roberto Pirillo, Andre Ramiro, Bárbara França, Aline Deluna, Clara Niin, Dayanna Maia, Ellen Oliveira, Milla Matoso, Breno Defillipo, Daniel Gregorio, Fellipe Marques, Iran Gomes, Timóteo Heiderick, Thiago Paschoa, Rafael Delgado.

O projeto foi premiado no Evento Ventana Sur/Blood Window (Argentina)

Logline: No jogo do poder, do sexo e da ambição, sete mulheres podem definir o rumo de um país.