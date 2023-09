Um acidente ocorrido no sábado, dia 2, deixou um motociclista com ferimentos na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda.

Uma câmera da prefeitura flagrou o momento da batida, onde o motociclista foi arremessado no momento da colisão. Segundo a Secretaria de Ordem Pública, ele não sofreu ferimentos graves e foi levado para o Hospital São João Batista.