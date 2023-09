Atualizada: Homem é assassinado pelo enteado no bairro Três Poços

Washington Luís Ribeiro, de 51 anos, foi assassinado na noite da segunda-feira (4) em uma casa da Rua 6, no bairro Vila Rica de Três Poços, em Volta Redonda. O autor do crime, segundo policiais militares, é o enteado dele, de 33 anos. A vítima foi morta com golpes de machadinha.

Também segundo foi apurado, os dois tiveram um desentendimento. O Samu chegou a ser acionado, mas Washington Luís morreu no local.

O suspeito fugiu logo após o crime, levando a machadinha que usou para golpear a vítima. Ele seria de Angra dos Reis e estava passando alguns dias com a mãe.

Matéria atualizada; O homem foi assassinado no bairro Três Poços e não no bairro Água Limpa, conforme informações dos agentes.