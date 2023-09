Feriadão Será Repleto de Atrações no Kartódromo Internacional de VR

O feriadão de Independência será repleto de atrações no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, que é um dos principais polos de entretenimento e lazer para os moradores da região e de outros municípios do estado.

A programação das atividades da casa começará na quarta-feira (06/09) a partir das 20h, com a apresentação da cantora Hellen Reis e da dupla Jô e Samuel, que abrirão o feriadão em alto nível, com shows que prometem colocar todos para dançar e se divertir.

Participação no Desfile de 7 de setembro e Exposição do Carro da Fórmula Inter

Na quinta-feira (07/09) no período da manhã, pilotos representarão o Kartódromo desfilando com karts da frota da arena, nas celebrações do Dia da Independência na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado.

A partir das 12h todo o complexo da arena estará em aberto (inclusive o Vitória Restaurante e Choperia e Vitória Sportbar – disponíveis para o almoço) e a casa da velocidade do sul do estado contará com a exposição do carro da Fórmula Inter do piloto Daniel Mageste.

Às 15h30, o piloto dará voltas com o veículo na pista.

Este evento terá entrada gratuita e será uma ótima opção de lazer para os apaixonados pelo mundo da velocidade. Após o evento a pista estará liberada para as corridas nos karts de aluguel do kartódromo.

O dia será encerrado com ótima gastronomia, drinks especiais e muita música e alegria com o empolgante show da Dupla Jô e Samuel, a partir das 20h no Vitória Restaurante e Choperia. Quem estiver no kartódromo também poderá saborear os deliciosos petiscos e aquela cerveja supergelada no Vitória Sportbar.

Sexta e Sábado de boa música e torcida pela seleção brasileira

Na sexta-feira (08/09), o Kartódromo estará em funcionamento a partir das 17h para quem desejar se divertir correndo com os karts da frota de kart de aluguel.

No período da noite, a partir das 20h a dupla Noelle & Junior e a cantora Joyce Sophie fecharão a semana com ótimos shows.

Quem gosta de futebol poderá assistir no Vitória Sportbar, a estreia da seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa contra a Bolívia, às 21h45.

Durante o sábado (09/09), o kartódromo estará aberto para as corridas de kart de aluguel. Os cantores Ranieri e Hellen Reis, a partir das 20h serão as atrações da noite no Vitória Restaurante e Choperia.

Encontro do Clube do Fusca de VR reunirá apaixonados pelos lendários carros na pista

O domingo (10/09), será um dia especial para os apaixonados pelos Fuscas, veículo que faz parte da vida e do imaginário dos brasileiros, com o Encontro do Clube do Fusca de Volta Redonda, que será realizado entre 8h e 14h.

Este encontro contará com a exposição de diversos modelos que marcaram época na vida de motoristas, colecionadores e famílias brasileiras, que por muitos anos tiveram estes carros como principais meios de transporte.

A partir das 12h o Vitória Restaurante e Choperia e o Vitória Sportbar estarão abertos para quem desejar fazer as suas refeições com a família e tomar aquele chopp ou cerveja mega gelados.

O encontro do Fusca também será um ótimo ambiente de negócios entre os seus participantes.

Feriadão será encerrado com Samba

O feriadão será encerrado em alto nível com a apresentação do DJ Max Ascani e o samba diferenciado do cantor Léo Mitto – a partir das 16h – durante o evento Vitória Sunset.

O CEO do Kartódromo – Felipe Fardim – falou sobre a expectativa para este Feriadão e convidou a população da região para desfrutar dos próximos dias na arena.

– Montamos uma programação variada com eventos capazes de agradar diversos tipos de públicos, sempre com muita música e alegria e boa gastronomia. Ficamos muito felizes em participar por mais um ano do desfile cívico de Volta Redonda e expor por aqui o carro da Fórmula Inter do Daniel Mageste que é um grande amigo nosso. Vai ser muito especial sediar o Encontro do Clube do Fusca, que é um carro histórico. Convidamos todas as famílias de Volta Redonda a virem ao Kartódromo desfrutar de momentos maravilhosos conosco durante este feriadão, convidou o CEO.