Guarda Municipal ajuda a encontrar idosa perdida em Volta Redonda

Filha pediu auxílio à corporação, pois a mãe é portadora de Alzheimer e havia se afastado dela

Uma senhora de 72 anos foi localizada por agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade, depois do pedido de ajuda de sua filha, que acabou se desencontrando da mãe após terem descido do ônibus, na Avenida Amaral Peixoto. O fato ocorreu às 12h50 da última segunda-feira (4) e, após a mobilização de quatro GMs na busca pela idosa, seguindo as características e vestimentas, ela foi encontrada e entregue à família em segurança.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a filha, muito aflita, entrou em contato com os GMs, pedindo que ajudassem a encontrar a mãe, que havia se afastado dela logo após descerem do ônibus e se perdido. Imediatamente foi pedido apoio e, de posse das informações, os agentes saíram nas imediações procurando pela senhora. Ela foi encontrada logo depois, aparentando estar desorientada, junto ao muro da Avenida Getúlio Vargas.

“Levamos a idosa até uma loja, do outro lado da avenida, e esperamos até que a filha chegasse e pudesse sair com a mãe em segurança”, contou o inspetor da GMVR, B. Pereira.

“Os guardas municipais Linhares, Israel, Petrili e inspetor B. Pereira estão de parabéns pela agilidade e sucesso na solução do problema, pois sabemos o quanto é importante a população confiar no trabalho dos agentes da GMVR, que encontraram a senhora, colocando-a em segurança junto aos seus familiares”, enalteceu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto cedida pela Semop/Secom/PMVR