Um homem, de 51 anos, foi assassinado a machadadas na noite de segunda-feira , dia 4, na Rua Lilás, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

O principal suspeito é o enteado da vítima, que fugiu com a arma utilizada no crime e segue foragido até o momento desta publicação.

A vítima foi identificada como Washington Luís Ribeiro. No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre as circunstâncias do assassinato e nem sobre a motivação para o crime. A Polícia Civil investiga o caso.