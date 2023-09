O condutor de uma motocicleta, de 15 anos, perdeu o controle do veículo, na tarde desta terça-feira, por volta das 16h30minutos, ao tentar fugir da abordagem policial no km 283, da Rodovia Lúcio Meira, nas proximidades do trevo do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

O condutor bateu na viatura policial, no meio-fio e tombou em seguida ao tentar fugir dos agentes. O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na garupa estava um passageiro, de 20 anos.

Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital São João Batista, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. Os policiais não ficaram feridos, permaneceram no local e ajudaram a socorrer os integrantes da motocicleta.

O trânsito ficou congestionado durante o atendimento às vítimas. A viatura e a motocicleta foram encaminhadas para 93 ª DP, onde foi feito o registro da ocorrência.