Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi salva manhã desta terça-feira, dia 5, por um policial militar, depois de se atirar nas águas do Rio Paraíba do Sul, em Três Rios.

O agente que realizava um patrulhamento junto com os colegas de farda pulou no Paraíba do Sul e conseguiu resgatar a mulher com vida. Segunda a Polícia Militar, o cabo L. Maques foi quem se jogou para salvar a mulher.

Um vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra o momento do resgate. Clique no vídeo e veja o resgate.