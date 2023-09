Músicos do ‘Volta Redonda Cidade da Música’ foram convidados pelo reitor do santuário, padre Omar, que esteve no município para conhecer o projeto

A Orquestra de Cordas do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” (VRCM) vai participar das comemorações pelo 92º aniversário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, no próximo dia 12 de outubro. O convite foi feito, pessoalmente, pelo reitor do santuário, o padre Omar, na tarde dessa segunda-feira, 4, durante visita dele ao município para conhecer de perto o projeto. O padre foi recebido pelo prefeito Antonio Francisco Neto, que organizou uma apresentação exclusiva da orquestra no auditório da prefeitura.

Regidos pela maestra Sarah Higino, a Orquestra de Cordas tocou “Valsa”, de Strauss; a Oração do Pai Nosso; “Aquarela Brasileira”, de Ary Barroso; e encerrou com “Brasileirinho”, de Waldyr Azevedo. Além do prefeito Neto e do padre Omar, assistiram à apresentação o idealizador e coordenador do VRCM, o maestro Nicolau de Oliveira, e o presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) – a qual o projeto é ligado –, Caio Teixeira.

O prefeito Neto, grande admirador do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, apresentou a orquestra ao padre Omar por meio de vídeos de espetáculos históricos no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e na Igreja da Candelária, ambos no Centro da capital carioca, e o convidou para assistir de perto a performance dos músicos.

“Tenho muito orgulho desse projeto, que forma músicos muito competentes e modelos de cidadãos. E o resultado de tanta disciplina e dedicação pode ser visto a cada apresentação impecável. Vocês merecem estar nos melhores palcos e é muito justo que a sua música ultrapasse cada vez mais os limites de Volta Redonda. É uma honra para nós ver vocês levando o nome do nosso município por onde se apresentam”, afirmou o prefeito Neto.

Padre Omar ficou encantado com a apresentação ao vivo e falou aos músicos: “Tenho certeza que teremos um fim de tarde especial no aniversário do Cristo Redentor, em 12 de outubro, quando também se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Os olhos do Brasil estarão voltados para o Cristo e para vocês, que são grandes artistas”, disse, lembrando que, na ocasião, também vai promover um intercâmbio da Orquestra de Cordas de Volta Redonda com a Escola de Música Cristo Redentor. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.