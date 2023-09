Polícia Militar apreende drogas com jovem em Barra do Piraí

Policiais militares foram checar uma informação na noite de segunda-feira, dia 4, por volta das 23 horas, sobre o tráfico de drogas que estaria ocorrendo na Rua dos Ypes, no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e observaram um jovem, de 19 anos, no interior de uma área de mata com um rádio transmissor para informar a localização das viaturas.

Os policiais conseguiram deter o suspeito e apreenderam um rádio comunicador da marca Haiz. Na residência do jovem, os agentes encontraram dentro de um forro da casa, uma sacola plástica onde foram apreendidos 58 pinos de cocaína, 12 pedras (amareladas) aparentando ser crack e 10 tiras contendo erva seca (maconha).

O jovem, as drogas e o rádio de comunicação foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.