Suspeitos são detidos após tentativa de fuga no bairro Aparecida, em Barra do Piraí

Policiais militares desconfiaram de dois suspeitos que estavam em um veículo Monza (vermelho) na noite de segunda-feira, por volta das 21h30min, e tentaram a abordagem na RJ-145, no bairro Aparecida, em Valença.

Os agentes tentaram a abordagem, mas o condutor empreendeu fuga, mas foi contido. No interior do veículo estavam um homem, de 53 anos, e um jovem, de 20 anos. Os dois, já são conhecidos dos agentes por praticar o tráfico de drogas. Eles são moradores do bairro Santa Rita 2.

No interior do veículo os agentes apreenderam um celular Infinix, 40 tabletes pequenos de erva seca (prensada), 47 pinos de pó branco (aparentando cocaína). Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.