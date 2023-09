Volta Redonda planeja segurança para o Desfile de 7 de Setembro

Cerca de 30 mil pessoas são esperadas para o evento, um dos maiores do Sul Fluminense

Em reunião realizada na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, na tarde de segunda-feira (4), entre as forças de segurança que atuam no município e representantes da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), foi definido o planejamento de segurança que será adotado para o Desfile Cívico de 7 de Setembro, a ser realizado a partir das 8h, na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado.

Ficou definido que, durante todo o desfile, agentes da Semop e da Guarda Municipal (GMVR); do 28° BPM (Batalhão de Polícia Militar); da Operação Segurança Presente estarão atuando em toda a extensão do evento, bem como em seu entorno, para a segurança dos participantes e público presentes. As imagens das câmeras de segurança estarão sendo monitoradas em tempo real para a solução de qualquer imprevisto.

Com uma projeção para a apresentação de sete mil pessoas, o Desfile Cívico deve atrair cerca de 30 mil espectadores para o local, que tem previsão para encerrar por volta do meio dia. Algumas ruas do bairro serão interditadas a partir da zero hora do dia 7 (quinta-feira), sendo liberadas após às 15h.

“Toda a área estará controlada pelos agentes das forças de segurança, que também farão o monitoramento das câmeras através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), garantindo a tranquilidade para os que estão no desfile”, disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Participaram da reunião o representante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), major Rodrigo Faleiro; o coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério; o comandante da Guarda Municipal (GMVR), inspetor Silvano de Paula; os sargentos PM Bruno Fusco e Domingos; os representantes da Secom, Ernesto Carboni, Cássio Machado e Patrick de Lima. Fotos de divulgação/Secom/PMVR