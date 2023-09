São oportunidades distribuídas entre as 15 opções de capacitações disponíveis, com nova grade de locais e horários

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), está com inscrições abertas para oficinas de capacitação e inclusão produtiva que começaram nessa segunda-feira (4) nos 31 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) existentes no município, e nos equipamentos externos como os centros de Inclusão Produtiva (CIP) dos bairros Vila Mury e Verde Vale, e no Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa) São Sebastião. Para mais informações e inscrições, os interessados devem procurar o Cras mais perto de sua residência.

Nas novas turmas são ofertadas cerca de 1.500 vagas, divididas entre as 15 opções disponíveis: Artes com costura, com materiais reciclados, em vidros, artesanato em geral; Barbeiro; Cabeleireiro; Corte e Costura; Culinária; Designer de Sobrancelha; Estética; Garçom e Maitre; Manicure e Designer de unhas; Serigrafia e Trancista. As oficinas são realizadas até duas vezes por semana em cada unidade, no período de quatro meses, totalizando, em média, 26 oficinas por período.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que capacitar a população que tanto precisa é de extrema importância. “Essas oficinas são muito importantes para que as pessoas que mais precisam possam se qualificar e serem inseridas no mercado de trabalho, melhorando assim a sua qualidade de vida e da sua família. Queremos atender o maior número de pessoas possível”, destacou Carla.

As oficinas

As oficinas têm como finalidade capacitar e criar espaços de geração de renda para os indivíduos residentes em Volta Redonda e que tenham interesse em formação de associação, cooperativa, autogestão para geração de renda ou para o mundo do trabalho.

As capacitações, realizadas em diversos seguimentos, priorizam as famílias em situação de vulnerabilidade social, advindas da rede de Proteção Básica e Proteção Social Especial, com idade acima de 16 anos, devidamente inscritos no Cadastro Único e no cadastro do Centro de Produção Inclusiva (CIP). O principal objetivo é oferecer capacitação e qualificação profissional para a população, além de inserir novos profissionais no mercado de trabalho.

Para a comercialização dos produtos, o Programa de Inclusão Produtiva possui pontos de venda para os grupos de produção, que são os quiosques situados no Mercado Popular da Vila Santa Cecilia e na Rodoviária de Volta Redonda.

Salão da Cidadania

O caminhão “Salão da Cidadania”, que atende a população gratuitamente com corte de cabelo, funciona também como espaço para aula prática dos alunos da oficina de Cabeleireiro. A iniciativa faz parte do Programa de Inclusão Produtiva, executado através do Projeto Novos Horizontes – Acessuas Trabalho, que oferta oficinas para pessoas com idade entre 14 e 64 anos, e tem como meta a realização de oficinas de orientação para o mundo do trabalho. Essas oficinas compreendem espaços de reflexão, conscientização e discussão sobre temas relacionados ao mundo do trabalho.

Secom/PMVR.