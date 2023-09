Um acidente envolveu uma motocicleta e um carro no fim da tarde desta quarta-feira, dia 6, no km 299 da BR-393 (Lúcio Meira), no entroncamento com a Dutra, no bairro Boa Vista, em Barra Mansa.

A motociclista, de 34 anos, ficou gravemente. Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia, na Rua Pinto Ribeiro, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe estava no local atendendo ao acidente.