Espaços são exclusivos para PCDs acompanharem a passagem de cerca de sete mil pessoas pela Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado

A Prefeitura de Volta Redonda incluiu dois espaços exclusivos para Pessoas com Deficiência (PCDs) acompanharem o Desfile Cívico-Militar do 7 de Setembro, nesta quinta-feira, a partir das 8h30, na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado. O Camarote da Acessibilidade vai receber os cadeirantes e a Tenda dos Girassóis está reservada para pessoas com outras deficiências. O início das festividades pelos 201 anos da Independência do Brasil será às 8h, na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, com hasteamento das bandeiras e execução dos hinos Nacional e da Independência.

“Os locais exclusivos para PCDs no 7 de Setembro são mais uma ação de inclusão da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). O desfile pela Independência é tradicional na cidade, atraindo milhares de pessoas. É justo que as PCDs possam participar desta festa. Em 2022, primeiro desfile após a criação da secretaria, conseguimos separar um espaço na margem Avenida Paulo de Frontin para que os cadeirantes pudessem acompanhar o desfile, mas neste ano eles terão um palanque suspenso, coberto, para facilitar ainda mais a visão”, avisou o secretário da Pasta, Washington Uchôa.

Desfile acontece em quatro etapas

Cerca de sete mil pessoas vão representar 42 instituições no desfile deste ano. A fase de abertura tem a Banda e o Coral Municipal; o Grupo de Jipeiros Resistência Off-Road, homenageando os ex-combatentes da 2ª Guerra Mundial; o Corpo de Bombeiros de Volta Redonda e o Ciep 403 Maria de Lourdes Giovanetti – Colégio Cívico-Militar; o 28º Batalhão de Polícia Militar; a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop); a Guarda Municipal de Volta Redonda; o Programa Segurança Presente; a Defesa Civil de Volta Redonda; as secretarias municipais de Infraestrutura e Saúde; os Grupos de Escoteiros 14º, 22º, 53º; o Clube de Desbravadores Volta Redonda; a Ordem DeMolay e Filhas de Jó Internacional; a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel); e o Grupo Cosplay.

A segunda etapa do desfile começa com Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e segue com a Apae Volta Redonda; Fundação Beatriz Gama; Rede Municipal de Ensino; e os Colégios da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). A terceira fase inclui a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac); Ciep Gloria Roussim Guedes Pinto; Colégio Presidente Roosevelt; Ciep 484 – Toninho Marques; Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa); Colégio Batista Brasil; Escola Firjan Sesi / Senai; Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC); e a Fanfarra Ex-Alunos da ETPC.

O bloco que encerra o desfile conta com o Clube de Antiguidades Automotivas Volta Redonda; Kartódromo Volta Redonda; grupos de “Bikes”; Jeep Clube de Volta Redonda; Falcões de Aço Moto Clube; e o Clube Hípico de Volta Redonda.

Aterrado terá segurança reforçada e alterações no trânsito

O evento contará com segurança feita pela Polícia Militar, através do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), e pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). Além da atuação direta dos agentes da GMVR na pista do desfile e no entorno do evento, as câmeras de segurança do bairro Aterrado estarão em pleno funcionamento e monitoradas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

O tráfego de veículos na Avenida Paulo de Frontin será interrompido a partir da zero hora do dia 07 de setembro. A Avenida Integração e a Rua Neme Felipe também ficarão fechadas, pois nestas duas vias haverá a concentração dos participantes do desfile. As vias transversais à Paulo de Frontin também ficarão fechadas e serão sinalizadas com cavaletes, instalados pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

Os motoristas que precisarem passar pelo bairro devem usar o Viaduto Nossa Senhora das Graças e acessar a Avenida Lucas Evangelista ou o Viaduto Heitor Leite Franco e utilizar a Avenida 7 de Setembro. Já quem precisar seguir do Retiro para a Vila Santa Cecília ou para o Centro é indicado pegar a alça da Ponte Pequetito Amorim e chegar até a Rua 552, próximo ao Estádio da Cidadania. Os ônibus também vão utilizar esses trajetos.

Os moradores e comerciantes do bairro Aterrado foram informados sobre as mudanças no trânsito, através de um boletim distribuído pela Secretaria de Comunicação da PMVR. Fotos de arquivo – Secom/PMVR.