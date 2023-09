Policiais militares do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), lotados no 33º BPM (Batalhão de Polícia Militar), prenderam, no início da tarde desta quarta-feira (6), em Angra dos Reis, um foragido da Justiça, de 42 anos. Wellington Ferreira da Silva foi condenado por um caso de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrido na região de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.

O foragido – que constava no Portal dos Procurados – foi capturado com informações passada pelo Disque Denúncia. Ele foi localizado na Rua São Sebastião, no Frade, e não resistiu à prisão. Wellington disse aos agentes que tinha passagem pelo sistema prisional, mas que não havia nenhuma questão pendente em relação à ele.

Levado para a delegacia de Angra, foi constatado contra o homem um mandado expedido pela 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão da Neves, em Minas Gerais, pelo crime ocorrido em setembro de 2018.

Ele foi condenado a 13 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. Segundo foi apurado, Wellington ainda possui uma anotação criminal em uma Deam de Minas gerais pelo crime de ameaça.

A prisão é fruto da Operação Tríplice Divisas, entre as policiais militares do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, iniciada nesta quinta-feira nas divisas dos três estados na região Sul Fluminense.

O preso será encaminhado a uma unidade prisional do estado, onde ficará acautelado à disposição da Justiça de Minas Gerais.

