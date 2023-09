PRF reforça fiscalização durante o feriado nas rodovias federais do RJ

‘Operação Independência 2023’ terá como foco a redução de acidentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a “Operação Independência 2023” nas rodovias federais do Rio de Janeiro, a partir de quinta-feira, dia 7. A operação tem como objetivo a redução de acidentes graves, além de coibir a criminalidade. As ações de reforço no policiamento seguem até domingo, dia 10.

Durante o período, policiais rodoviários federais atuarão na fiscalização do excesso de velocidade, da embriaguez ao volante, de ultrapassagens indevidas, da não utilização do cinto de segurança, entre outras infrações potenciais causadoras de acidentes graves; com a utilização de etilômetros, radares portáteis, viaturas, motocicletas e um helicóptero. Equipes de educação para o trânsito também realizarão ações educativas em diversos locais do estado.

A “Operação Independência 2023” está inserida no calendário da Operação Nacional de Segurança Viária, através da qual a PRF coordena e realiza um conjunto de ações contínuas que abrangem períodos específicos associados ao risco de maior incidência de acidentes, aplicando esforços para reduzir a violência no trânsito.

Viagem segura

Faça um planejamento da viagem e a revisão do veículo

Verifique a documentação do veículo e do condutor

Respeite a sinalização e os limites de velocidade

Todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança, assim como ocupantes de motocicleta devem usar o capacete

Mantenha a distância de segurança entre os veículos

Em caso de emergência nas rodovias federais, ligue 191