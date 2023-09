Inaugurado em 1981, o Zoológico Municipal é o único público do estado do Rio, sem cobrança de ingressos

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) completou 42 anos nesta quarta-feira (6). Para comemorar a data, a instituição preparou um dia especial para os animais, com direito a comemoração com bolos e doces para os bichos.

Macacos, aves, répteis e felinos receberam alimentos preparados especialmente, como carne dentro de embalagens de presentes, bolos e doces, todos com ingredientes sem açúcar, conservantes e processados, respeitando a dieta indicada para cada espécie.

O diretor do Zoológico Municipal, o biólogo Jadiel Teixeira, explicou que essas atividades, além de servir de comemoração com os moradores do zoológico, promove o “enriquecimento ambiental”.

“Esse enriquecimento tem como objetivo o bem-estar animal. Através dele, é possível trabalhar aspectos alimentares, cognitivos e sensoriais. Os animais têm acesso a sabores, aromas e formas diferentes de chegar até o alimento”, ressaltou Jadiel.

Novas aquisições

Em breve, o Zoo vai ganhar novos brinquedos, inclusive para PCDs (Pessoas com Deficiência), além de um serpentário – local onde cobras serão criadas. O espaço terá um ambiente climatizado, áreas que vão simular o habitat natural dos animais e vidros grandes para facilitar a visualização do visitante. O projeto conta também com uma área para os tratadores prepararem os alimentos e ainda para possíveis emergências.

O Zoo-VR

O Zoológico Municipal de Volta Redonda, – o único público do estado do Rio, sem cobrança de ingressos -, fica numa área de mais de 150 mil metros quadrados de área, na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília. Além de 300 animais de várias espécies, o Zoo-VR oferece espaço para piquenique, parquinho para as crianças, que inclui brinquedos para PCDs e área verde para o lazer, já que está situado em meio à Mata Atlântica, no entorno da Floresta da Cicuta. O Zoológico Municipal de Volta Redonda funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 16h30.

O local conta ainda com um recinto de imersão, que permite contato direto com os animais durante visita guiada para pequenos grupos de pessoas. Com cerca de 750m², a área abriga animais exóticos: aves como hagapornes, calopsitas, faisões, marrecos mandarim, gansos egípcios, periquitos e pavões; e répteis como tartarugas e jabotis. É permitida a entrada de grupos de dez pessoas por vez, que permanecem no recinto em torno de 15 minutos. O local é todo telado e tem duas salas com três portas para que as pessoas possam entrar sem que as aves escapem.

Funcionamento no feriado

O Zoológico de Volta Redonda vai funcionar normalmente nesta quinta (7/9), sexta (8/9) e no fim de semana, das 8h às 16h30, com entrada franca. O local é fechado a visitação às segundas-feiras para serviços internos, cuidados com os animais e pescaria da “Melhor Idade”.

Fotos de divulgação- Secom/PMVR.