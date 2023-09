Cerca de dez mil crianças, jovens e adultos desfilaram pela Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado

Mais de 30 mil pessoas compareceram nesta quinta-feira (7) à Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, para o desfile cívico-militar em celebração pelos 201 anos da Independência do Brasil; o maior realizado no Sul Fluminense. A cerimônia começou com o hasteamento das bandeiras e a execução dos hinos Nacional e da Independência pela Banda Municipal, na Praça Sávio Gama. O hasteamento contou com a participação do prefeito Antonio Francisco Neto, do deputado estadual Munir Neto e do presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado.

Em seu discurso, Neto agradeceu todo o apoio que recebeu para que pudesse dar início à reconstrução de Volta Redonda, quando reassumiu o Palácio 17 de Julho. “Há alguns anos, ninguém acreditava que fôssemos dar a volta por cima e demos muito em função do apoio da Câmara Municipal, da nossa equipe e da população de Volta Redonda. Hoje, temos R$ 500 milhões em obras pela cidade; devemos muito ao Governo do Estado, ao Governo Federal e à população de Volta Redonda por acreditar na nossa cidade. Continuem acreditando no nosso país, que é um país maravilhoso, e em Volta Redonda. Todos nós, juntos, vamos conseguir fazer com que Volta Redonda seja uma cidade que sonhamos viver um dia”, disse.

Desfile encanta e emociona público

E o maior Desfile da Independência da região reuniu aproximadamente dez mil pessoas representando 42 instituições de Volta Redonda. A fase de abertura teve a Banda e o Coral Municipal; o Grupo de Jipeiros Resistência Off-Road, homenageando os ex-combatentes da 2ª Guerra Mundial; o Corpo de Bombeiros de Volta Redonda e o Ciep 403 Maria de Lourdes Giovanetti – Colégio Cívico-Militar; o 28º Batalhão de Polícia Militar; a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop); a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR); o Programa Segurança Presente; a Defesa Civil de Volta Redonda; as secretarias municipais de Infraestrutura (SMI) e Saúde (SMS); os Grupos de Escoteiros 14º, 22º, 53º; o Clube de Desbravadores Volta Redonda; a Ordem DeMolay e Filhas de Jó Internacional; a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel); e o Grupo Cosplay.

A segunda etapa começou com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e seguiu com a Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda); Fundação Beatriz Gama (FBG); Rede Municipal de Ensino; e os Colégios da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). A terceira fase incluiu a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac); Ciep Gloria Roussim Guedes Pinto; Colégio Presidente Roosevelt; Ciep 484 – Toninho Marques; Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA); Colégio Batista Brasil; Escola Firjan-Sesi / Senai Volta Redonda; Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC); e a Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC.

O bloco que encerrou o desfile contou com o Clube de Antiguidades Automotivas Volta Redonda; Kartódromo de Volta Redonda; grupos de “Bikes”; Jeep Clube de Volta Redonda; Falcões de Aço Moto Clube; e o Clube Hípico de Volta Redonda.

Dividida em quatro etapas, a cerimônia encantou e emocionou o público que veio até mesmo de outras cidades para conferir, como é o caso da Roseneide da Silva, moradora de Barra Mansa.

“O desfile de Volta Redonda, na minha opinião, é o melhor que tem na região. Vim prestigiar a apresentação da minha mãe. Ela integra a Fanfarra da Melhor Idade, faz hidroginástica também, então a prefeitura está de parabéns”, disse Roseneide.

A professora aposentada Sandra Mara acompanhava o desfile gravando com um celular a apresentação do Colégio Professora Themis de Almeida Vieira. Ela celebrou a beleza e o resgate da tradição do desfile de 7 de Setembro. “Está legal. É uma tradição que estava ficando esquecida, muito por causa da pandemia. Então é muito legal ver o desfile sendo realizado novamente”.

O autônomo Fábio Alves também parabenizou o empenho de todos em garantir um desfile bonito e tranquilo, segundo ele. “Queria parabenizar ao prefeito e sua equipe pelo bom trabalho. Mais uma vez vimos um desfile muito bonito e o melhor: com segurança. Um evento muito familiar e tranquilo”, comentou.

Camarote da acessibilidade e tenda dos girassóis

Garantindo que ninguém ficasse de fora da festa da Independência, dois locais exclusivos para PCDs (Pessoas com Deficiências) foram montados pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). Cadeirantes, autistas e pessoas com mobilidade reduzida puderam assistir ao desfile em espaços à margem da Avenida Paulo de Frontin. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.