O corpo de um homem negro, de aproximadamente 1,60 cm de altura, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (7) no bairro Roma, em Volta Redonda, na estrada que liga a Getulândia, distrito de Rio Claro.

O cadáver apresentava várias marcas de tiros e estava com os pés e mãos amarrados. No momento desta publicação, não havia informações sobre as circunstâncias do assassinato e nem sobre a identidade da vítima.

A Polícia Militar está no local e isolou a área para o trabalho da perícia.