Equipes da UGC priorizam a segurança primária, atendendo às solicitações dos bairros.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através das cinco equipes de Unidade de Guarda Comunitária (UGC) retirou, durante o mês de agosto, 114 veículos em situação de abandono das ruas de Volta Redonda. A prioriza a segurança primária e trabalha diretamente com os cidadãos e com as associações de moradores, encurtando o caminho entre a solicitação do problema e a solução.

Os números são significativos e, em agosto, foram retirados das ruas 114 veículos em estado de abandono, após a UGC fazer contato com os proprietários e dar um prazo para a remoção (Decreto 15.601). Desses, 111 foram retirados pelos proprietários, e sete foram removidos ao Depósito Público Municipal, pois os donos não respeitaram o prazo. Além disso, a UGC oportuniza os que não têm condições para retirar, e três carros foram levados a locais seguros pelo guincho da Guarda Municipal (GMVR).

As equipes da UGC desbloquearam 12 calçadas, de onde foram retirados entulhos e objetos que impediam o ir e vir das pessoas, além de fazer a orientação os infratores. Foram realizadas 188 rondas em praças, ruas e escolas de todos os bairros do município, durante o dia e a noite. Um número de whatsapp é disponibilizado às associações de moradores e cidadãos para agilizar a informação e a solução dos problemas.

“O trabalho das cindo equipes da UGC faz a diferença na cidade e contamos com a ajuda da população que, com as solicitações de serviços e denúncias das irregularidades, nos orientam a planejar as nossas ações”, disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

As solicitações podem ser feitas através dos números de emergências 156 (manutenção prefeitura), 190 (PMERJ) e 153 (GMVR).