A Praça Luiz Rosa está mais bonita e segura para receber pessoas de todas as idades

Os moradores do Mirante do Vale, que fica no bairro Retiro, em Volta Redonda, receberam na noite dessa quarta-feira, 6, a reforma da Praça Luiz Rosa, na esquina das ruas Lírio com São Damião. O local foi totalmente revitalizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). A área de lazer e convivência, que atende pessoas de todas as idades, conta agora com novos brinquedos; mesas, bancos e o guarda-corpo reformados e pintados; tratamento paisagístico; iluminação; e piso reparado.

“É muito gratificante entregar mais uma área de lazer revitalizada. Durante o mês de aniversário da cidade, em julho passado, foram mais de dez bairros beneficiados e o trabalho não parou. Na última sexta-feira, dia 1º, estivemos no bairro São João e cinco dias depois estamos entregando este espaço para os moradores do Mirante do Vale. Além de devolver um local mais bonito para a população, prezamos pela segurança de quem frequenta a praça”, disse a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, reforçou que a revitalização das áreas de esporte, lazer e convivência é parte importante da reconstrução da cidade, iniciada em 2021.

“Quando retornamos à prefeitura, encontramos salários atrasados, fornecedores sem receber, a Saúde e a Assistência Social desestruturadas, além de problemas sérios de manutenção no setor da Infraestrutura. Hoje, dois anos e meio depois, a realidade já é outra, mas seguimos trabalhando. São mais de 300 obras em andamento na cidade, que vão beneficiar toda a população”, afirmou o prefeito Neto.

Homenagem

A praça leva o nome de Luiz Rosa, que morou por mais de 30 anos no Mirante do Vale, quando as vias ainda não eram pavimentadas, e atuou por 35 anos na Prefeitura de Volta Redonda. A homenagem preserva a memória de um munícipe pioneiro que, com seu trabalho e ações pela comunidade, contribuiu com o desenvolvimento da cidade. Luiz Rosa faleceu aos 71 anos em fevereiro do ano passado. Fotos Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.