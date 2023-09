A Polícia Militar resgatou na madrugada desta quinta-feira, um homem de 29 anos, bastante ferido, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Ingá II, no bairro Santa Cruz. Segundo informações da vítima, ela teria sido espancada por traficantes.

Policiais militares foram até o local após denúncias sobre uma tentativa de homicídio. O Samu foi acionado e o homem foi levado para o Hospital São João Batista, onde permanece internado. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Em ronda na região, os policiais encontraram duas bases e duas baterias de rádio de comunicação. Até o momento nenhum suspeito foi localizado.