Uma ação do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), na tarde da quarta-feira, dia 06, terminou com a prisão de um suspeito e a apreensão de grande quantidade de drogas, na Servidão Marapim, no bairro Santo Agostinho em Volta Redonda.

Foram apreendidos 248 sacolés de cocaína, 200 de maconha, 370 pedras de crack, rádio de comunicação e R$ 78 em espécie.

As drogas e o suspeito foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade.