PRF apreende 27 kg de cocaína na BR-101, em Angra dos Reis

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de quarta-feira, dia 06, cerca de 27 kg de cocaína, em um fundo falso de um veículo, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Angra dos Reis.

Os agentes faziam uma ronda de rotina por volta das 20 horas, quando desconfiaram de um carro que parou bruscamente em um posto de combustível. O motorista entrou no estacionamento e ficou dentro do carro.

Ao se aproximarem do carro, os agentes viram um papelote de cocaína sobre o banco do passageiro, ao lado do condutor. Durante uma revista mais detalhada, foram encontrados diversos tabletes de cocaína.

O suspeito e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia de Angra dos Reis.