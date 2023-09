Prefeitura conclui reforma na sede do ‘Volta Redonda Cidade da Música’

Projeto, que atende alunos da rede pública municipal, no bairro Vila Mury, ganhou melhorias em toda a sua estrutura e será entregue revitalizada

A reforma estrutural da sede do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, no bairro Vila Mury, foi concluída e em breve o espaço será entregue todo revitalizado. Com fiscalização do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), a obra realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) contou com cerca de R$ 210 mil em investimento para melhorar o espaço, onde são ministradas aulas de música para estudantes da rede pública municipal.

Além de reparos no telhado, portas e outras estruturas, a Cidade da Música recebeu melhorias nos forros acústicos, recuperação da fachada e pintura nas áreas interna e externa. O espaço agora passa por pequenos ajustes finais para ser entregue à comunidade escolar que participa das atividades do projeto.

“Era uma reforma necessária para adequar e melhorar o espaço, para atender os alunos e os profissionais que ali trabalham. A Cidade da Música é um projeto tradicional em Volta Redonda e que insere a música no cotidiano escolar, dando aos estudantes da rede municipal de ensino a oportunidade de terem contato com instrumentos, com a teoria musical e até mesmo se tornarem grandes artistas”, afirmou o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

“A Fevre tem muito orgulho de ter o ‘Volta Redonda Cidade da Música’, existente desde 1974, como um dos principais projetos coordenados pela fundação, aliando música e ensino na formação das crianças e adolescentes”, acrescentou o presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Caio Pinheiro Teixeira.

Localizada na Avenida Graham Bell, no bairro Vila Mury, a sede do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, que é administrada pela Fevre, conta no primeiro andar com secretaria; sala de reunião; sala de percussão; banheiros masculino e feminino; o salão principal, onde acontecem aulas e apresentações; sala de violoncelos e contrabaixos; e salas de aulas.

No segundo pavimento constam quatro salas de aula, refeitório, cozinha, sala dos maestros, além do arquivo musical, onde são estão armazenadas as partituras de músicas ensaiadas e tocadas no projeto.

Projeto

O “Volta Redonda Cidade da Música”, iniciado em 1974 e mantido pela prefeitura, é um projeto desenvolvido pelo seu idealizador, o professor Nicolau Martins de Oliveira, com alunos das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre). Cada escola tem uma sala de música para iniciar o estudante participante, que depois passa a frequentar a sede do projeto. Fotos de Cris Oliveira- Secom/PMVR.