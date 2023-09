Vinte alunos da unidade Dr. Hilton Rocha, que também atende pessoas com deficiência visual, irão receber o aparelho que está em fase de teste

Vinte estudantes da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, localizada no bairro Voldac, em Volta Redonda, e que possuem deficiência visual – divididos entre baixa visão e cegueira –, vão receber dispositivos que podem auxiliar na mobilidade. O protótipo do aparelho foi apresentado ao prefeito Antonio Francisco Neto nesta semana pelo criador do projeto, o programador Jean Kleber Tedesqui Elesbão.

Caso o aparelho seja eficiente, outros alunos na unidade também vão receber o dispositivo. A iniciativa será ampliada para as pessoas cegas ou de baixa visão cadastradas na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD).

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, explica que, mais uma vez, Volta Redonda sai na frente na implantação de políticas públicas para pessoas com deficiência (PCD). “O prefeito Neto não mede esforços para que a inclusão e a mobilidade dessas pessoas avancem em passos largos em Volta Redonda. Vamos fazer esse teste e, se for aprovado, vamos expandir a distribuição desses aparelhos”, disse o secretário.

O programador Jean Kleber Tedesqui Elesbão, que desenvolveu o projeto, explica que o dispositivo detecta obstáculos no raio de até um metro. “Caso tenha um obstáculo, o dispositivo vai vibrar na mão da pessoa que estiver utilizando o aparelho. Isso pode ajudar muito na mobilidade dessas pessoas, que poderão se desviar de outra pessoa, muro e árvores, por exemplo. Esse projeto é pioneiro e Volta Redonda será a primeira cidade a participar”, explicou Jean.

A diretora da Escola Hilton Rocha, Vera Lucia Ferreira Cruz, ressalta que é preciso conhecer, analisar e avaliar todas as inovações voltadas para esse perfil de aluno. “Precisamos saber se elas vêm trazer benefícios para as pessoas com deficiência visual. Estamos sempre com as portas abertas para conhecer esse projeto do Jean. Vamos fazer esses testes para saber se o dispositivo é funcional”.

A escola

Atualmente 70 estudantes com deficiência visual, divididos entre baixa visão e cegueira, são atendidos na Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha. A unidade também atende estudantes com múltiplas deficiências, associadas a deficiência visual.

A porta de entrada para a unidade educacional é via Secretaria Municipal de Educação (SME), se for estudante da Rede Municipal de Ensino; ou diretamente na escola, quando são estudantes de outros municípios ou da rede particular.

A escola conta com cinco profissionais concursados com cegueira, inclusive três deles estudaram na instituição durante o ensino médio. Lá são desenvolvidos trabalhos com atendimentos específicos, de acordo com a necessidade dos estudantes.

Quando o aluno é da rede regular, é atendido com apoio de ensino. Nesse caso é feita a adaptação dos materiais, proporcionando que esse estudante aprenda de uma forma viável e com acessibilidade.

Entre os recursos utilizados para o aprendizado estão: aumento das letras, atendimento em braile e o uso do soroban (recurso educativo específico para aprendizagem de cálculos matemáticos por estudantes com deficiência visual), entre outros.

Para os estudantes que vêm através de demanda da comunidade, o trabalho desenvolvido é de habilitação e reabilitação, quando necessário. Quando eles perdem a visão eles procuram a escola especializada para se readequar no dia a dia. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.