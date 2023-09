Um incêndio está atingindo uma área de mata às margens da Rua José Alves Caldeira, que tem ligação com a Rua Mário Ramos, no Centro de Barra Mansa.

O fogo está perto de imóveis residenciais e comerciais. O Corpo de Bombeiros já está no local para apagar as chamas de grandes proporções. Neste momento bombeiros estão tentando apagar as chamas. Foto: (Fotos: João Fernando Pedrosa)