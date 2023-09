Um homem, que estava em um carro de aplicativo, foi flagrado na sexta-feira, dia 8, por policiais militares com um revólver calibre 38, municiado com cinco balas, na RJ-147, no bairro Carambita, em Valença.

Os agentes receberam informações sobre o modelo e a placa do veículo em que o suspeito estava levando a arma do bairro Ponte Funda para o Centro da cidade. Os agentes se posicionaram na rodovia e abordaram o veículo.

Com o suspeito foram apreendidos o revólver e um sacolé de cocaína. A ocorrência foi registrada na delegacia de Valença. Foto: Polícia Militar