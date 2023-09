Trinta e cinco frascos de lança-perfume explodiram e provocaram lesões leves em dois policiais militares durante a apresentação do material no balcão da delegacia de Barra Mansa. O caso ocorreu na última sexta-feira (8), mas somente neste domingo que chegou ao conhecimento do jornal.

Tudo começou no bairro Retorno, quando a guarnição composta por quatro policiais abordaram um Cobalt, encontrando os frascos de vidro da droga. Questionado, o motorista, de 33 anos informou que estava levando o entorpecente para a Vila Delgado, no bairro Ano Bom. Os frascos estavam em um dos bancos do veículo.

No porta-malas do carro, foram encontrados mais três galões de 20 litros cada contendo loló e uma munição calibre 9 milímetros. Na delegacia, durante a apresentação do material para foto, um dos frascos que estavam em cima do balcão tombou e quebrou, gerando uma reação em cadeia e provocando explosão de todos os outros. O lança-perfume é uma substância solvente formada por éter, que, em contato com o ar, se torna combustível.

Os policiais tiveram lesões nos olhos e no rosto por estarem próximos a droga e estarem manipulando o entorpecente para apresentação. Um dos agentes também teve cortes leves no rosto e na mão, ficando com os olhos avermelhados e lacrimejando. Os dois policiais foram atendidos em uma unidade médica, sem maiores riscos.

Já o suspeito foi autuado pelo crime de tráfico e permaneceu preso. (Foto: PM/Divulgação)