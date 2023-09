Um homem de 52 anos foi preso por suspeita de descumprir medida protetiva a favor do filho no fim da manhã de sábado (9) em Volta Redonda. O suspeito teria colocado o adolescente de 13 anos contra a vontade dentro de seu carro, no bairro Barreira Cravo, e depois fugido. O veículo – um HB20 – foi interceptado por uma viatura da Polícia Militar na Radial Leste, no bairro Aero Clube.

Ao ver a viatura da PM, o homem acabou se assustando, chocando-se contra um Peugeot e em seguida em um poste. Aos policiais, o motorista do Peugeot, de 31 anos, teria dito que viu o homem agredindo o filho no veículo e informou ter escutado o adolescente gritando por socorro.

O menino foi levado para o Hospital São João Batista, onde passou por exames. Já o homem foi levado para a delegacia, onde ficou preso por descumprimento de medida protetiva, constrangimento ilegal, lesão corporal e perigo para a vida.

Na unidade policial, a mãe também prestou depoimento, e confirmou que havia uma medida protetiva a favor dela e do filho contra o suspeito.