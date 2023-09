PRF prende caminhoneiro por não pagamento de pensão na Dutra

Um caminhoneiro foi preso no fim da manhã deste domingo, dia 10, por volta das 11 horas, no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os agentes abordaram o caminhão VW24. 280 CRM 6X2, com placa de Serra (ES). Ao volante estava o homem, de 30 anos. Durante fiscalização, os agentes constataram de que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça em 25 de agosto de 2023, pela Vara Única de Teodoro Sampaio (SP), com validade até 24 de agosto de 2026, por não pagamento de pensão alimentícia.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, para registro do cumprimento de prisão.