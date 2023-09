Iniciativa vai capacitar gratuitamente através dos cursos de Assistente de Operações em Logística e Assistente Administrativo

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e de Ação Comunitária (Smac), promoveu na manhã desta segunda-feira (11) a Aula Inaugural dos Cursos de Qualificação Profissional de Assistente de Operações em Logística e Assistente Administrativo, destinados a 100 jovens e adultos e ofertados através de um acordo de cooperação técnica com a Firjan Senai/Sesi.

Os cursos gratuitos de qualificação profissional são destinados às pessoas a partir de 18 anos. As aulas acontecerão no “Vírgula, Hub de Inovação VR” (localizado no Shopping Park Sul), e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros Santa Cruz e Vila Brasília. Ao todo serão 180 horas de aulas, cerca de dois meses e meio de curso, com títulos profissionais para os que concluírem a capacitação.

O subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lee, pontuou que essa parceria e os cursos oferecidos vão ao encontro da demanda do mercado de trabalho.

“Nosso principal objetivo é capacitar esses alunos para que eles possam conseguir um emprego, com oportunidades voltadas para a necessidade do mercado de trabalho da região. Vamos ampliar essa parceria e oferecer outros cursos posteriormente”, disse Fernando.

A subsecretária de Ação Comunitária, Rosane Marques, ressaltou que essa ação parceira visa o desenvolvimento da comunidade e das pessoas que são acompanhadas pelos Cras.

“Temos que agradecer muito essa parceria, pois ela nos dá a oportunidade de valorizar as pessoas da nossa cidade, em especial as que estão sendo encaminhas pelos Cras. É muito importante que possamos nos qualificar cada vez mais. Esses cursos abrem oportunidades, não só para indústria, mas em todas as áreas. Com certeza vocês vão sair daqui empregados”, disse a subsecretária.

A gerente operacional do Senai/Sesi Volta Redonda, Cláudia Holzwarth da Rocha, destacou que a parceria neste projeto assume papel relevante no mercado de trabalho do município, uma vez que capacita jovens e adultos em diversas áreas, melhorando os dados de empregabilidade de Volta Redonda.

“Nosso papel na Firjan SENAI é de capacitar, aperfeiçoar e qualificar pessoas para o mercado de trabalho. A prefeitura nos trouxe o público-alvo, que sairão capacitados para o mercado de trabalho e poderão ter sua realidade transformada”, frisou Cláudia.

A técnica de enfermagem Silmara Loroza dos Reis, 45 anos, moradora do bairro São Luiz, contou que escolheu o curso de Assistente Administrativo.

“Apesar de já ter uma profissão, sempre tive vontade de trabalhar na área administrativa. E agora surgiu essa oportunidade. Vou me preparar para reingressar no mercado de trabalho que hoje está tão difícil. Vou me esforçar bastante para terminar o curso e me qualificar”, disse. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.