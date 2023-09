De 18 a 22 setembro, oficinas de brincadeiras, tour afropedagógico e cine zumbi serão oferecidos; interessados devem se inscrever pelo e-mail: smc.memorialzumbi@voltaredonda.rj.gov.br

O Memorial Zumbi dos Palmares, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, promove de 18 a 22 deste mês a primeira semana da cultura popular. A coordenadora do espaço, Renata Ferreira, destacou que o evento faz parte das manifestações ao folclore brasileiro. Com entrada gratuita, os interessados terão acesso a oficinas de brincadeiras, tour afropedagógico e cine zumbi. Todas as atividades acontecerão no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília.

“Este evento vai expor, através das oficinas de brincadeiras, as lendas que fazem parte do nosso folclore. Além disso, o tour afropedagógico tem por objetivo explicar a todos os participantes, principalmente as crianças, os protagonistas da história afro-brasileira e tudo o que norteia a cultura afro”, disse a coordenadora.

As pessoas interessadas em participar dos cinco dias de atividades devem fazer a inscrição pelo e-mail: smc.memorialzumbi@voltaredonda.rj.gov.br. Nos dias 18, 20 e 22, o evento começa às 14h; já nos dias 19 e 21, às 9h. O cine zumbi com as exibições da “Série Juro que Vi” e cine zumbi infantil especial começarão a partir das 19h. A programação é uma parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Para as oficinas de brincadeiras, as crianças e os adolescentes inscritos irão confeccionar um saci no redemoinho para levar de lembrança. “As crianças e adolescentes devem trazer um pote transparente para confecção de uma lembrança do evento. Iremos ajudar a confeccionar um saci no redemoinho que poderá ser levado para casa”, comentou Renata.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, citou que o evento em si traz a representatividade do folclore brasileiro, composto pelas festas populares, brincadeiras tradicionais, crenças e outros costumes.

“Não podemos deixar o folclore brasileiro esquecido. Temos uma diversidade cultural muito grande, um folclore rico com diferentes personagens que representam o nosso país. O município de Volta Redonda é um agraciado por ter um local como o Memorial Zumbi, totalmente dedicado à cultura afro-brasileira, que representa muito parte dessa cultura aberta a todos”, finalizou o secretário.

Fotos de arquivo – Secom/PMVR.