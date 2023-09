Com a proximidade da estreia do Barra Mansa Futebol Clube no Campeonato Carioca (Série B2), os jogadores seguem treinando no estádio Leão do Sul. A equipe apresentou mais uma opção para a meta: trata-se de Pepê, goleiro que passou pela base do Barra Mansa, Botafogo e Volta Redonda, além de ter integrado o time profissional do Angra dos Reis, do Resende e do próprio Leão do Sul.

Pepê falou sobre o seu retorno ao Barra Mansa:

“Um prazer estar de volta ao clube que me acolheu lá em 2014 e que ajudou na minha formação. A expectativa pro campeonato é muito boa. O time vem trabalhando forte e vem entendendo o que o professor Leandro vem aplicando. Com toda certeza estamos preparados e vamos com tudo pra cima nesse campeonato para conseguirmos esse tão sonhado acesso pra esse clube centenário que é o Barra Mansa.”

Pepê se destacou pelo Barra Mansa quando disputou os campeonatos estaduais da base entre os anos de 2016 e 2017. Transferiu-se para o Botafogo em 2018 e passou por clubes como Volta Redonda e Orlando Pirates (África do Sul). Em seguida, passou pelos elencos profissionais do Resende, Angra dos Reis e disputou o Campeonato Carioca (Série B2) pelo Barra Mansa nos anos de 2020 e 2021.

O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) no dia 17 de setembro contra a equipe do Rio São Paulo, no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.

PEPÊ

Pedro Vitor Nunes Xavier

Posição: goleiro

Nascimento: 29/3/1999

Naturalidade: Barra Mansa

Último clube: Barra Mansa

Por Diogo de Oliveira Paula/ Foto: BMFC (divulgação)